بعد مطالبة الدعوة الاسلامية بتسليم المبنى.. الدبيبة يزور دار الفنون في طرابلس

ليبيا – زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دار الفنون في العاصمة طرابلس بدعوة من فنانين ومثقفين لافتتاح معرض فني فيها للفنان العجيلي العبيدي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، فإن الزيارة التي رافقته فيها وزيرة الثقافة مبروكة أوكي أتت استجابة لمناشدات عدة، وخلالها التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعدد من النشطاء والكتاب والمثقفين.

وأضاف البيان أن الدبيبة تعرف على تاريخ نشأة دار الفنون وحجم المساهمة التي قامت بها في سبيل تعزيز دور ليبيا الثقافي والفني، من خلال احتضانها لأكثر من 600 معرض محلي ودولي، وهي مساهمة لفتت بدورها انتباه المنظمات والهيئات الدولية والمحلية.

وعبر الدبيبة عن مدى الحاجة لعودة النشاط الثقافي والارتقاء به، خاصة أن الفنان يعتبر سفيرًا لوطنه، يمارس لغة مشتركة بين الشعوب ويمثل أداة تواصل فريدة مع المجتمعات الأخرى، فيما طالب الفنانون والمثقفون والنشطاء الذين حضروا الحدث بدعم حكومة الوحدة الوطنية للثقافة وروادها.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن المطالبات تضمنت توفير الدعم للمرافق الثقافية في كل ليبيا، وبالأخص دار الفنون في العاصمة طرابلس التي تعتبر أحد أبرز فضاءات الفن في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية