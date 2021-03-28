“بلدي غريان” يُنظم مشروعاً لتدريب الشباب الباحثين عن عمل

نشر المجلس البلدي غريان صوراً لفعاليات مشروع تدريب الشباب والباحثين عن العمل، الذي تُشرف عليه البلدية؛ وذلك لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل ضمن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة.

وأقامت البلدية بالشراكة مع عدد من القطاعات في المدينة، 25 دورة تدريبية مجانية مع دورات في ريادة الأعمال وإعداد نموذج خطة العمل لكل دورة منها.

واختتمت البلدية دورتان من المشروع، شملت الأولى صيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية، والثانية في مجال تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد.

كما أعلنت البلدية انطلاق الدورة الثالثة من المشروع التدريبي، لتكون في مجال مهارات الحاسب الآلي للشباب من الجنسين المسجلين عبر الاستمارة الإلكترونية.

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