دون الإشارة لمرتزقة تركيا.. بوفايد: المرتزقة الروس يدنسون بلادنا وسيتدخلون في الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إن الوطنية تقتضي من الجميع المطالبة بإلحاح وإصرار بخروج المرتزقة من البلاد أولًا وفورًا وقبل كل شيء، ثم الاستفتاء والانتخابات بالتزامن، أو الاستفتاء أولًا.

بوفايد الموالي بشدة لتركيا أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الصمت على الوجود الأجنبي وانتهاك السيادة الوطنية وعدم إعطاء الأولوية لتطهير تراب الوطن منه، اليوم قبل الغد، لا يمت للوطنية بشيء، بل بالعكس من ذلك تمامًا.

واختتم مهاتجمًا روسيا قائلاً : “مهما رفعنا من شعارات وعلت منا الصراخات، وإذا كان الروس يتدخلون في انتخابات حتى الدول الكبرى، عن بعد، فكيف نثق بهم، ومرتزقتهم تدنس تراب بلادنا ولا يجيّرون الانتخابات والاستفتاء، لهذا الطرف أو ذاك؟ أم أصابتنا عدوى التطبيع، وأصبح وجود هؤلاء المدنِّسون، كأنه قدر مقدور؟” دون أن يشير إلى المرتزقة السوريين والجنود الأتراك الموثق وجودهم صوتًا وصورة والذين أرسلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا لإتخاذ قواعد لها على الاراضي الليبية وفقًا للسياسيين الأتراك أنفسهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية