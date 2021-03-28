تجمع سكان طرابلس: نراقب عن كثب خطوات الحكومة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أكد تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى، أنه يراقب عن كثب الخطوات التي ستقوم بها حكومة الوحدة الوطنية، للشروع في إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية النظامية من البلاد.

وقال التجمع في بيان صادر عنه: “بشأن خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية. يراقب تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى عن كثب الخطوات العملية التي يقوم بها كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية وذلك تأسيسا على توافقات اجتماعات برلين وجنيف، ومخرجات حوار لجنة 5 + 5 العسكرية المبرم في 23 أكتوبر 2020”.

وأضاف “تلك الاتفاقات، تقضي جميعها بوجوب العمل على ضرورة إخراج القوات الأجنبية النظامية والمرتزقة وإخلاء القواعد التي تتمركز بها وإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات غير الشرعية والتي شرعنت تواجد المرتزقة على تراب الوطن الغالي بشكل فوري تطبيقا لاتفاق جنيف المبرم في 23 أكتوبر 2020 والذي وقعت عليه اللجنة العسكرية المشتركة”.

وتابع “ذلك أيضا يأتي تلبية لمطالب الشعب الليبي لتحقيق سيادته على أرضه وليتسني للشعب انجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24 ديسمبر المقبل تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وتحقيقا للتداول السلمي للسلطة والمضي قدما في بناء دولة المؤسسات والقانون”.