السعيدي: سيكون هناك عواقب وخيمة على مواطني المنطقة الجنوبية في حال رفع الدعم عن المحروقات

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن من وصفهم بـ”رؤوس التهريب” موجودون بالساحل الليبي وفي قرى الجبل الغربي، وأن المهربين في المنطقة الجنوبية ليسوا إلا مروجين لهذه البضائع.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أوضح أن موظفي قطاع النفط يعلمون جيدًا أن المهربين يتغذون على ما يرسل إليهم من المستودعات الموجودة غربي البلاد والمنطقة الوسطى، لكن لم تُتّخَذ ضد هؤلاء المتجاوزين أي إجراءات.

وأكد أن الدولة الليبية حال اختارت رفع الدعم سيكون لذلك عواقب وخيمة على المواطنين الجنوبيين الذين يشترون المحروقات الآن بضعف ثمنها من السوق السوداء.

السعيدي أبدى تخوفه من أن تبقى السوق السوداء موجودة حتى بعد رفع الدعم، داعيًا السلطات الليبية والمختصين إلى ضرورة السرعة في توفير الوقود للمنطقة الجنوبية بسعر الدولة الرسمي، وهو 15 قرشًا للتر الواحد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية