الصغير يطالب بمساواة أسعار البنزين والمحروقات بصفة عامة بأعلى سعر مطبق في دول الجوار

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إنه منذ سنوات وسكان فزان يعيشون رفع الدعم واقعًا ملموسًا فيما يتعلق بالمحروقات والسلع، وذلك بعيدًا عن الاسعار الرسمية المطبقة في طرابلس وبرقة.

الصغير طالب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باعتباره مواطنًا ليبيًا فزانيًا بمساواة أسعار البنزين والمحروقات بصفة عامة بأعلى سعر مطبق في دول الجوار (تونس، تشاد، النيجر، السودان).

وأضاف: “أي سعر جديد يطرح يكون فيه هامش ربح للتهريب لن ينهي معاناة الناس مع شح الوقود وارتفاع اسعاره”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية