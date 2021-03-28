البشتي يكشف عن أسباب اهتمام دول أوروبا بتحقيق الأمن في ليبيا

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي أن دول أوروبا وخصوصًا المطلة على البحر الأبيض المتوسط معنية أكثر من غيرها بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لعدة عوامل جيوسياسية.

البشيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أرجع اهتمام دول أوروبا بتحقيق الأمن في ليبيا لعاملين: الأول أمني يتعلق بعمليات الهجرة غير النظامية، التي تزداد معها احتمالات تسرب الإرهابيين إلى هناك، أما العامل الثاني فيرتبط بالشق الاقتصادي.

وقال المحلل السياسي بهذا الخصوص: “هذه الدول شريك اقتصادي مهم مع ليبيا، وهي دون شك تطمح إلى تطوير مستوى التبادل التجاري مع بلادنا، ومدها بالغذاء والدواء، وغيرها من الاحتياجات. وبالطبع فإن العنصر الأهم هو استيراد النفط والغاز من ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية