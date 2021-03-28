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البشتي يكشف عن أسباب اهتمام دول أوروبا بتحقيق الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي أن دول أوروبا وخصوصًا المطلة على البحر الأبيض المتوسط معنية أكثر من غيرها بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، لعدة عوامل جيوسياسية.

البشيتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أرجع اهتمام دول أوروبا بتحقيق الأمن في ليبيا لعاملين: الأول أمني يتعلق بعمليات الهجرة غير النظامية، التي تزداد معها احتمالات تسرب الإرهابيين إلى هناك، أما العامل الثاني فيرتبط بالشق الاقتصادي.

وقال المحلل السياسي بهذا الخصوص: “هذه الدول شريك اقتصادي مهم مع ليبيا، وهي دون شك تطمح إلى تطوير مستوى التبادل التجاري مع بلادنا، ومدها بالغذاء والدواء، وغيرها من الاحتياجات. وبالطبع فإن العنصر الأهم هو استيراد النفط والغاز من ليبيا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لأن عندهم حرائق فالمباني فبلاده والمزارع والطرقات والاساس الثلوث ـ بسبب انتشار الجراد والتراب الرمادي بسبب الاحتباس الصلب المترسب ـ
    ”عبد العظيم البشتي ” ـ أعرفوهن وين ـ وارفعوهم للتحليل فالمستشفى الي سئلوا علي أشياء تسبب الفوضى للأمن المسلح الليبي ـ وأمن حماية المرافق الخدمية شئون للبلديات .

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  • اصلا أنتم كاكم تريس راهو وقفتم فرنسا واسرائيل والامارات وايطاليا وتركيا ومصر واليونان ومالطا اوروبا اللي طيحين فيها نهب وسرقة … واحد يسرق في جبال الذهب … واحد يسرق في المجمد … واحد يسرق في الغاز … واحد يسرق في نفط … واحد يسرق في الحوت … واحد يسرق المليارات… أنتم اكثر من القوادة والسحر والزنا واللواط ماعندكم …. تفوه .

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