مصدر أمني: اختطاف 8 مصريين في بني وليد

أكد مصدر أمني مسؤول اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد كانوا قادمين من مدينة زليتن.
وقال المصدر الأمني الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن العمال المصريين الثمانية كان يستقلون سيارة مرسيدس “فيتو”، خلال مرورهم بضواحي بني وليد تعرضوا لعملية سطو مسلح.
وأوضح المصدر أن مجهولين مسلحين اعترضوا السيارة التي كانت تقل العمال المصريين وقاموا باختطافهم وسرقة السيارة.
ولفت المصدر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون مركبة نوع سامسونج بيضاء اللون ومعتمة وقاموا بإستيقاف سيارة نوع مرسيدس “فيتو” بيضاء اللون أيضا وتحمل لوحة رقم 139/36 وعلي متنها عدد 8 مصريين قادمة من “زليتن”.
وأشار إلى أنه تمت سرقة السيارة واختطاف المصريين بالقرب من منطقة “المردوم” ؛ بعد انزال سائقها بقوة السلاح ويدعي “امحمد محمد الزكار” من سكان مدينة زليتن .
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