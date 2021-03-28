مصدر أمني: اختطاف 8 مصريين في بني وليد

أكد مصدر أمني مسؤول اختطاف 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد كانوا قادمين من مدينة زليتن.

وقال المصدر الأمني الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن العمال المصريين الثمانية كان يستقلون سيارة مرسيدس “فيتو”، خلال مرورهم بضواحي بني وليد تعرضوا لعملية سطو مسلح.

وأوضح المصدر أن مجهولين مسلحين اعترضوا السيارة التي كانت تقل العمال المصريين وقاموا باختطافهم وسرقة السيارة.

ولفت المصدر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون مركبة نوع سامسونج بيضاء اللون ومعتمة وقاموا بإستيقاف سيارة نوع مرسيدس “فيتو” بيضاء اللون أيضا وتحمل لوحة رقم 139/36 وعلي متنها عدد 8 مصريين قادمة من “زليتن”.

وأشار إلى أنه تمت سرقة السيارة واختطاف المصريين بالقرب من منطقة “المردوم” ؛ بعد انزال سائقها بقوة السلاح ويدعي “امحمد محمد الزكار” من سكان مدينة زليتن .