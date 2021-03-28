شركة الكهرباء: على كافة الجهات تحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة العامة من العبث

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعات خارجة عن القانون أمس السبت بسرقة اسلاك مسافة 300 متر ضغط عالٍ خط عبد الكبير فرعية الإطارات بمنطقة غوط بوساق، في دائرة السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة حيث يغذي هذا الخط ستة محولات.

الشركة العامة للكهرباء أشارت في بيان بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنها ضاقت ذرعًا نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل.

ودعت كافة الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير الذي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية.

كما نوّهت إلى أنها تخلي مسؤوليتها التامة عمّا تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على العديد من المواطنين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية