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شركة الكهرباء: على كافة الجهات تحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة العامة من العبث

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعات خارجة عن القانون أمس السبت بسرقة اسلاك مسافة 300 متر ضغط عالٍ خط عبد الكبير فرعية الإطارات بمنطقة غوط بوساق، في دائرة السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة حيث يغذي هذا الخط ستة محولات.

الشركة العامة للكهرباء أشارت في بيان بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنها ضاقت ذرعًا نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل.

ودعت كافة الجهات ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير الذي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية.

كما نوّهت إلى أنها تخلي مسؤوليتها التامة عمّا تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على العديد من المواطنين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • رسالة إلى بريطانيا والقوادة في ليبيا
    ياالدبيبة والمنفي : والله ماعندكم حكمة بجرام … نحن قلنا لكم ” زي الحمار زي زبلة ” كلكم عبارة عن قوادة لبريطانيا … وكلاب للهود … وحمير لنصارى من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال … ولله ليبيا ماعد صاير منها أستعدوا لغضب الله وأنتقام الله وخلي أوروبا وبريطانيا وشياطينهم ينفعوكم … أنتم خونة وعملاء وقوادة بشعبكم بدون أستثناء رجال والنساء أنتم قوادة وديوثين … الرجال ربي يصنع فيهم مشهم يصعنون في أنفسهم ياقوادة .
    هتقعدوا خونة إلى قيام الساعة أنتم وشعبكم بالله تعلموا من اليمن الشجاعة والرجولة والدفاع عن الوطن 6 سنوات حرب كافة انواع الاسلحة الشيطانية بقيادة صهاينة العرب ومن ورائهم صهاينة العالم هكذا تفتخر القيادات بهكذا شعوب مش قوادة وخونة وعملاء ومنافقين … استعدوا لحرب البسوس ياحفاد العائدون … يقول الله عزوجل ” وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ” صدق الله العلي العظيم … اللي يموت مازال يرجع للحياة ليبيا ماتت من 2011م الله يرحمها هي وشعبها الميت والخائف من الموت .

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