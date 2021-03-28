ليبيا الان

لجنة حقوقية تدعو الأمن في طرابلس لكشف مصير جمال عدس

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء الاستاذ جمال عدس ، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق،  حيث تفيد المعلومات الأولية بفقدان الإتصال به يوم أمس السبت ظهراً وكانت أخر  منطقة لتواجده بزناته قبل الساعة واحدة ظهرا ،  وللآن مصيره لازال مجهول .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان ، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامته ، وطالبت  وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للكشف عن مصيره واطلاق سراحه بشكل فوري

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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