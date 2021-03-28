لجنة حقوقية تدعو الأمن في طرابلس لكشف مصير جمال عدس

اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء الاستاذ جمال عدس ، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق، حيث تفيد المعلومات الأولية بفقدان الإتصال به يوم أمس السبت ظهراً وكانت أخر منطقة لتواجده بزناته قبل الساعة واحدة ظهرا ، وللآن مصيره لازال مجهول .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان ، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامته ، وطالبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للكشف عن مصيره واطلاق سراحه بشكل فوري