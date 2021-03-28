معهد الفنون في طرابلس يحتفل باليوم العالمي للمسرح

أحيا المعهد العالي لتقنيات الفنون، صباح السبت، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، برعاية إدارة المعهد والهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ومكتب الثقافة والفنون بنادي غوط الشعال.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً مسرحياً لطلبة قسم الفنون الدرامية بعنوان “ثم غاب القمر” للكاتب المسرحي الأميركي “جون شتايبنغ”، وترجمة “حسين مؤنس”.

كما تخللت الاحتفالية مسرحية لكوكبة من الفنانين المسرحيين الليبيين بعنوان: “وجهي لا يشبهني”، من تأليف وإخراج “خالد بوشرود”.

وحضر الحفل جمع غفير من الفنانين والكتاب والأدباء والإعلاميين والنخب والمهتمين بالفن والمسرح والتمثيل، وناقش المحتفلون في مداخلات عدة وكلمات، ما يعانيه المسرح في ليبيا من إهمال وتهميش.

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