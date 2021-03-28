“كوبيش” يُكثّف تحركاته الداخلية للتشديد على الانتخابات

تقرير 218

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش عبر لقاءات ثلاثة مع لجنة الحوار، وناشطات المجتمع وحراك 24 ديسمبر، على إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، ودعم حكومة الوطنية في كل خطواتها المقبلة، حسب مقتضيات خارطة الطريق.

وبعد إحاطته أمام مجلس الأمن لاستعراض آخر المستجدات بشأن الوضع الليبي، كانت للمبعوث الأممي عدة تحركات في الداخل، استهلها بعقد اجتماع مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي لتقييم التقدم المحرز.

كوبيش قال إن دور اللجنة سيبقى منبراً رئيسياً مهمته الحفاظ على الإنجازات المتحققة، وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خارطة الطريق بما فيها إجراء الانتخابات.

وأطلع المبعوث الأممي أعضاء الملتقى على ما تحقق أثناء تواصله مع المجتمع الدولي، وطمأنهم بأن الأسرة الدولية تؤيد تماماً أهداف الخارطة وملتزمة بها، حاثاً أعضاء اللجنة القانونية على تسوية خلافاتهم لمواصلة العمل بشكل بنّاء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وعقد كوبيش لقاءً مع مجموعة من النساء، بينهن ناشطات ومحاميات وعضوات في ملتقى الحوار، ومناصرات لحقوق الإنسان ومن المجتمع المدني، وتمحور الاجتماع حول الدور الحاسم للمرأة الليبية في العملية السياسية، لا سيما في الانتخابات المقبلة كناخبة ومرشحة.

وفي اجتماع آخر، التقى المبعوث الخاص مع مؤسسي تيار انتخابات 24 ديسمبر، فرحّب بالمبادرة، مشدداً على أن البعثة ستبذل قصارى جهدها لضمان إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وقال إن هذه هي رؤية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والقادة السياسيين الليبيين، والأهم أن هذا هو ما يريده الشعب الليبي.

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