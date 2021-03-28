عضو بهيئة صياغة الدستور: البعثة الأممية تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية

أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران اليوم الأحد إن البعثة الأممية ومن ورائها تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية بدون قواعد دستورية حاكمة.

وأوضحت عمران لـ”أخبار ليبيا24″ أن البعة تبحث عن قاعدة دستورية مؤقتة متجاهلة وجود مشروع للدستور مُعد من هيئة منتخبة، وعلى الرغم من اتفاق اللجنة الدستورية المنبثقة عن مجلس النواب والدولة على الذهاب للاستفتاء على الدستور، الا أن البعثة تجاهلت ذلك.

وأكدت عضو الهيئة :”البعثة ما زالت تسعى لإيجاد قاعدة دستورية بديلة فتارة تكلف اللجنة القانونية بإيجاد هذه القاعدة وتارة أخرى تسعى لفرض مقترح فبراير كأساس للانتخابات”.

وأضافت عمران، أن مخرجات اللجنة القانونية لا أساس قانوني لها، وكل مخرجات لجنة الحوار كذلك وكان من المفترض أن يعتمد مجلس النواب مخرجاتها ويضمنها للإعلان الدستورى وهذا مالم يحدث حتى الآن.