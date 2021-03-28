وزارة الصحة: تدوير واستبدال الأدوية بين المستشفيات لعلاج العجز ومنع التكدس

وجهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إذنا بتدوير واستبدال الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية بين المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بعد أن تلاحظ تكدس مخزون بعض الأصناف لدى بعض المستشفيات ونقصها في أخرى.

وقالت الوزارة في تعميم إلى مدراء المستشفيات والخدمات والمراكز الصحية، نشرته اليوم الأحد، إن هناك تكدس مخزون بعض الأصناف لدى عدد من المستشفيات والإدارات والمراكز الصحية في مقابل هناك مستشفيات وإدارات ومراكز صحية تعاني من نقص لذات الأصناف «مما يعكس سياسة غير واقعية في توزيع الاحتياجات من الأدوية والأجهزة والمعدات والمسلتزمات الطبية».

واعتبرت الوزارة أن السياسة المتبعة قبل هذا التعميم «من شأنها أن تؤدي إلى انتهاء صلاحية هذه الأصناف، وهو ما يشكل صورة من صور إهدار المال العام وبالمقابل تؤدي إلى عجز بعض المستشفيات عن تقديم الخدمة للمواطن على الوجه المطلوب».

ودعت إلى «ضرورة اتباع سياسة علاجية يتم من خلالها تدوير وتوزيع المحزون من الأدوية والاجهزة والمعدات الطبية بين محتلف المستشفيات والادرات والمراكز الصحية وفق الاحتياجات وفي الحدود التي تسمح بعدم توقف أو تعثر الخدمة الطبية من جهة، وبعدم انتهاء صلاحية الأصناف داخل المخازن دون الاستفادة منها من جهة أخرى، مع مراعاة أحكام القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن في كافة عمليات تدوير وتوزيع الأصناف».

وأشارت الوزارة إلى توجيه نسخة من هذا التعميم إلى إدارة الصيدلية لمتابعة تنفيذه على نحو يحقق المصلحة العامة.

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