سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر لها دور محوري في تحقيق الاستقرار بليبيا

أكد السفير الألماني بالقاهرة د سيريل نون أن مصر شريك هام ومحوري لتحقيق عملية الاستقرار في الدولة الليبية كجار لها، مشددا على عمق العلاقات السياسية المصرية الألمانية.

وقال سفير ألمانيا بمصر، في بيان له اليوم الأحد، إن الجانبين المصري والألماني يتعاونان في ظل مجموعة برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن ألمانيا تعمل مع مصر في ظل مجموعة ميونخ لحل أزمة الشرق الأوسط، والتي كان أخر اجتماع لها يوم 11 مارس الماضي في باريس.

واختتم السفير الألماني بالقاهرة بالتشديد على دور الدول المصرية في المنطقة، قائلا: «إن مصر دورها لا غنى عنه في المنطقة».