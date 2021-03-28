البحرية الليبية تنقذ 132 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي، غالبهم من الجنسيات الأفريقية كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية.

وقال الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم الأحد، إن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.

وأوضح أنه بعد تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى (عين المكان) حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم (132) بينهم (5) نساء وجنسياتهم من باكستان وإريتريا ومصر والسودان وتونس وسوريا وغانا ونيجيريا.