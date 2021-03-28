«بعيو»: إعلام بلا أخلاق سيحولنا إلى بشر مشوهين

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، أن إعلام بلا أخلاق سيحولنا إلى بشر مشوهين دون واعز أخلاقي ولا وازع ديني.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حين ضربت أمريكا اليابان بالقنبلة الذرية قال آينشتاين «عِلم بلا أخلاق سيحولنا إلى مجموعة من الأشرار الماهرين» واليوم أقول.. إعلام بلا أخلاق وبلا قيم سيحولنا إلى بشرٍ مُشوَّهين دون واعز أخلاقي ولا وازع ديني”.

وكان محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، قد دعا الأسبوع الماضي، الإعلام الليبي «شخوصاً ومؤسسات» إلى تلبية نداء التصالح والتصافي والالتقاء، لصياغة وتطبيق ميثاق الوحدة الوطنية الإعلامي.

وحث الإعلام الليبي على “ترك خلف ظهورنا كل خلافات وصراعات أمس، ولنبدأ على بركة الله مسيرة مصالحتنا الإعلامية الوطنية، التي هي الرافد والأساس للمصالحة الوطنية الشاملة التي لا غاية غيرها، ولا خيار سواها، ولا بقاء للوطن ووجود إلا بوجودها وبقائها”.

وفي هذا السياق، أعلن بعيو عن إطلاق المؤسسة الليبية للإعلام، مبادرتها الهادفة إلى إنجاز وتحقيق “الـمـصـالـحـة الإعـلامـيـة الـوطـنـيـة الـشـامـلـة”.

وبيّن رئيس المؤسسة أن المبادرة المذكورة أساسها ليبيا فوق وقبل كل الانتماءات والولاءات والأجندات، وغايتها إعلاء شأن لــيـبـيــا وقيمتها ومكانتها، ووسيلتها صدق النية وصلاح العمل.

وأكد أن المصالحة الإعلامية الوطنية الشاملة لا تهدف إطلاقاً إلى فرض الرؤية الواحدة والخطاب الواحد والصوت الواحد، أو إلغاء الخصوصية التي تُميّز، والتمايز الذي يُثري، أو الحد من الحريات الشخصية والتعبيرية.