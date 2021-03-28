استئناف الدراسة في مدينة جادو

استؤنفت الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بمدينة جادو بالجبل الغربي بعد توقفها لمدة 10 أيام بناء على توصيات اللجنة المشرفة على مكافحة فيروس كورونا بالمدينة.

وقال المجلس البلدي جادو إنه أصدر قرارا باستئناف العملية التعليمية بمختلف مراحلها بداية من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي بالإضافة الى التعليم الجامعي داخل النطاق الجغرافي للمدينة.

وأوضح المجلس البلدي أن استئناف الدراسة يشترط ضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المؤسسات التعليمية وحسب الإمكانيات المتاحة لديها وبما يضمن سلامة الطالب.

وقام عميد وأعضاء البلدية صباح امس السبت بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية ، حيث ستستمر هذه الزيارات لتشمل كافة المؤسسات التعليمية بالمدين