تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في درنة

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس.

وقال المركز في بيان إن الحالات المترددة على المركز أمس السبت بلغت 26 حالة، تم عمل مسحة أنفية لـ20 منها، أظهرت سلبية 17 حالة، فيما تأكدت إصابة 3 حالات.

وفي منتصف الشهر الحالي، أعلن الهلال الأحمر الليبي، فرع درنة عن انتشال جثة متحللة بمنطقة سيدي عزيز.

وقال فرع الهلال الأحمر، إن فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، انتشل الجثة المتحللة اليوم، بعد ورود بلاغ من العاملين بشركة وادي الناقة للمقاولات التي تعمل على خط المياه بمنطقة سيدي عزيز.

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