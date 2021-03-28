جولة موسعة لوزير الصحة في المرافق الطبية بسبها لحل المشاكل العالقة

قام علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، بزيارة لعدة جهات تابعة لقطاع الصحة بمدينة سبها رفقة مدراء الإدارات بوزارة الصحة.

واشتملت جولة الوزير والوفد المرافق له، زيارة إلى مركز سبها الطبي والقيام بجولة في كل الأقسام والمباني، والاطلاع على سير العمل داخل المركز بجميع مرافقه بما فيها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم الاطلاع على عدة أجهزة جديدة موجودة بالمركز ولكنها متوقفة عن العمل نتيجة للنقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

واعطى الوزير تعليماته للبدء مباشرةً بالعمل داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، كما تم خلال الجولة تفقد أحد أبراج المركز المتوقفة فيها استكمال عمليات الصيانة منذ عام 2006م، وأعطى تعليماته العاجلة بسحب المشروع من الجهة المنفذة (بالتراضي)، وتكليف إدارة المشروعات بالوزارة باستكمال المشروع.

كما منح الوزير، مهلة شهر لإدارة مركز سبها الطبي إما الإصلاح أو التنحي، ومن تم توجه الوفد لزيارة مركز عزل التنفسية والاطلاع على مدى توفر الأدوية اللازمة وامدادات الاكسجين.

وبعدها تم زيارة مركز عزل عبدالكافي والذي تم اعتماده كمركز للعزل، والبدء في تجهيزه تجهيزاً كاملاً وإمداده بمصنع للأكسجين، ثم توجه الوفد إلى مركز أورام سبها، حيث اطلع فيها على النقص الشديد وقلة الإمكانيات داخل المركز، واعطى الإذن لإدارة المشروعات باستكمال أعمال التوسعة القائمة وفق المواصفات المعمول بها في مراكز الأورام.

وتم توقيع عقود متعاونين لعدة أخصائيي أورام وتوفير مصنع للأكسجين، وكل الاحتياجات المطلوبة من أجهزة ومعدات طبية لضمان تقديم خدمات طبية علاجية ذات جودة عالية لمستحقيها، كما قام الوفد بزيارة إلى العيادة المجمعة القرضة للاطلاع على سير العمل داخله، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.