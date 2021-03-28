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رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُصدر تعليماته بمباشرة في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)-أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعليماته لوزير المالية خالد المبروك بمباشرة في الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة للزوجة والأولاد، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (27) لسنة 2017 م بشأن تقرير منحة للزوجة والأولاد وسعيًا لرفع مستوى المعيشي للأسرة الليبية.

هذا وجاء ذلك في “مراسلة” بمباشرة البدء في تنفيذها بداية الأول من شهر يناير 2021 م دون انقطاع، وذلك بالتنسيق مع محافظ ليبيا المركزي، والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية. (وال-طرابلس) ع ع/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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