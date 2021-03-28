مستشفى تاورغاء: إصابة تسعة عناصر طبية وعاملة في المستشفى بفيروس كورونا

أعلن مستشفى تاورغاء العام اليوم الأحد 9 من عناصر الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 484 حالة جديدة و249 حالة مخالطة من إجمالي 4340 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت 16.9% .

وأكد المركز الوطنية لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء ( 1267 ) حالة فيما توفيت 16 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا بلغ 156849حالة منها الحالات النشطة : 9267 حالة والمتعافين : 144964 والٍوفيات : 2618 حالة.