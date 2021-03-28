اليسير: هناك تقارب أوروبي أمريكي بشأن حلحة الأزمة الليبية

ليبيا – أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير أن هناك تقاربًا أوروبيًا أمريكيًا لحلحة الأزمة الليبية.

اليسير وفي تصريحات لبرنامج “بانوراما” الذي يعرض على قناة “ليبيا الحدث ” أمس السبت قال: “لا يخفى على الجميع أن فرنسا وتركيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، ومصر كذلك وبعض الدول العربية، هذه دول لها دور مباشر وقريب جدًا وهو دور ذراعي. بالنسبة لفرنسا دورها مهم من ناحية التصدي للتواجد التركي تحديدًا وهذا شيء معروف للجميع”.

وأضاف: “القضية الأساسية هي الآن تحت المجهر من قبل كل الدول المهتمة بالشأن الليبي، هي قضية التواجد التركي والروسي وتواجد القوى الأجنبية، وهي قضية أساسية ومحورية بالنسبة للمواطن الليبي، ويستحيل في حالة تواجد الصراع والهيمنة العسكرية السياسية من دول بعينها أن تصل ليبيا لمرحلة الاستقرار، وهذا الشيء مفروغ منه”.

وتابع: “من الواضح أن هناك تقاربًا أوروبيًا من ناحية النظر للقضية الليبية للتعاون معها، وأهم شيء بالنسبة للأوربيين الآن هي رجوع الأمور لنصابها، والنقطة الأساسية بالنسبة للأوربيين والأمريكان هي عدم وجود تواجد عسكري، سواء من قبل تركيا أو روسيا في شمال أفريقيا، هذا شيء مفصلي، بالذات للإدارة الأمريكية الجديدة”.

واستكمل: “وسبب الخلل في المنظومة الجيوسياسية في المنطقة، هي سياسة الرئيس ترامب السابقة التي تعتبر سياسة تراجعية وانسحابًا من التواجد الأمريكي في المنطقة وغيرها”.

وأردف: “وهذا مناقض جدًا للسياسة الأمريكية الخارجية، والآن الإدارة الجديدة تريد أن تعيد الأمور لنصابها، ومن الواضح جدًا للمراقبين الدوليين أن روسيا تبحث وتعمل بقوة على تغيير خارطة النفوذ، وتركيا لها قضايا كبيرة، لذا سوف تتأزم أكثر العلاقة التركية ما بينها وبين الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كلما اقتربنا من نهاية اتفاقية لوزان التي وقعت عقب الحرب العالمية الأولى لتسعى فيها تركيا لاسترداد الجزر اليونانية، وتغيير الموقف التركي في المنطقة”.

اليسير اختتم تصريحه: “تركيا تريد أن يعترف بها كدولة ذات نفوذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروسيا تريد أن تكون لها نفوذ أيضًا، وهذا شيء مرفوض، والآن أصبح التركيز على خروج تركيا وروسيا من ليبيا، وهذا هو الموقف الدولي بدون شك”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية