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طرابلس تشهد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت حديقة قصر الخلد في الظهرة وسط مدينة طرابلس، السبت، حفلاً لمراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي طرابلس المركز السابق والمجلس البلدي المنتخب لمهام البلدية.

والتأمت مفردات الحفل بحضور بعض الوزراء من حكومة الوحدة الوطنية، منهم وزير الحكم المحلي ووزيرة الثقافة، ومن الحضور أيضاً وجهاء طرابلس ومديرو بعض الشركات العامة والخاصة.

وتخلل الحفل تكريم عميد وأعضاء المجلس السابقين من قبل العميد والأعضاء المنتخبين، وبحسب المنصة الإعلامية للمجلس البلدي طرابلس المركز فإن هذه المراسم جسدت معاني الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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