طرابلس تشهد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي

شهدت حديقة قصر الخلد في الظهرة وسط مدينة طرابلس، السبت، حفلاً لمراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي طرابلس المركز السابق والمجلس البلدي المنتخب لمهام البلدية.

والتأمت مفردات الحفل بحضور بعض الوزراء من حكومة الوحدة الوطنية، منهم وزير الحكم المحلي ووزيرة الثقافة، ومن الحضور أيضاً وجهاء طرابلس ومديرو بعض الشركات العامة والخاصة.

وتخلل الحفل تكريم عميد وأعضاء المجلس السابقين من قبل العميد والأعضاء المنتخبين، وبحسب المنصة الإعلامية للمجلس البلدي طرابلس المركز فإن هذه المراسم جسدت معاني الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات المحلية.

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