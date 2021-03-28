دون الإشارة لدور مسلحيهم.. جماعة الإخوان: على الحكومة وضع حلول لمخلفات حرب مليشيات حفتر

ليبيا – علقت الناطق باسم حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سميرة العزابي على مشاهد “المقابر الجماعية” التي قالت بأنه يتم الكشف عنها في ترهونة يومًا بعد يوم، واصفةً إياها بالمؤلمة حسب تعبيرها.

العزابي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المقابر وما تحصده الألغام المزروعة بأماكن متفرقة من أرواح الضحايا حتى الآن، هي جرائم مروعة تظهر مستوى إجرام مرتكبيها في حق الليبيين، وتجردهم من كل القيم والقوانين”.

وأكدت على ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية من حيث التحقيقات وجمع الاستدلالات، والتوثيق القانوني الدقيق لتفاصيل الجرائم، وأنه على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وكافة الجهات المختصة اتخاذ إجراءات عملية بشكل عاجل لإحالة التقارير اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه “الجرائم الوحشية” محليًا ودوليًا وتقديمهم للعدالة.

كما دعت حكومة الوحدة الوطنية لوضع حلول عاجلة لمخلفات الحرب والألغام التي زرعتها من وصفتهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ومن وصفتهم بـ”مرتزقة فاغنر” دون أن تشير إلى الآلاف من المرتزقة السوريين التي جلبتهم حليفتهم تركيا إلى ليبيا ومن بين صفوفهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية