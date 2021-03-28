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«الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»: اختفاء الناشط «عدس» في ظروف غامضة بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، عن اختفاء الناشط الحقوقي، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق، جمال عدس، في ظروف غامضة.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء عدس، وقالت في بيان صدر عنها، إن ”المعلومات الأولية أفادت بفقدان الاتصال بعدس (أمس) السبت ظهرا، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته قبل الساعة الواحدة ظهرا ، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا ”.

وحمَّلت اللجنة، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس، مسؤولية سلامة عدس، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل وفوري.

 

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الناشط عدس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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