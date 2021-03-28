الزناتي في سبها للوقوف على الوضع الصحي

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، أمس السبت، بزيارة ميدانية للمرافق الصحية بمدينة سبها رفقة مدراء الإدارات بوزارة الصحة، للوقوف على الوضع الصحي ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عن كثب.

وشملت الجولة التفقدية مركز سبها الطبي حيث تفقد أقسام المركز واطلع على سير العمل داخل بجميع مرافقه بما فيها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الجديدة الموجودة بالمركز والتي لم تستخدم نتيجة نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة إن الوزير أعطى تعليماته للبدء مباشرةً بالعمل داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز، وكذا توفير الأطقم الطبية والطبية المساعدة من خلال إعطاء الإذن بشراء الخدمة لتوفير ما يلزم من عناصر طبية وطبية مساعدة لتغطية النقص الحاصل.

كما شملت الجولة أحد أبراج المركز المتوقفة فيها استكمال عمليات الصيانة منذ عام 2006، وأعطى تعليماته العاجلة بسحب المشروع من الجهة المنفذة (بالتراضي)، وتكليف إدارة المشروعات بالوزارة باستكمال المشروع.

وتفقد وزير الصحة خلال الجولة في المدينة مراكز العزل ومدى توفر إمدادات الأكسجين والمواد الطبية اللازمة ومنها مركز عزل “التنفسية” و”عبدالكافي” والذي تم اعتماده كمركز للعزل، والبدء في تجهيزه تجهيزاً كاملاً وامداده بمصنع للأكسجين.

كما تفقد وزير الصحة والوفد المرافق له مركز أورام سبها حيث اطلع فيها على النقص الشديد وقلة الإمكانيات داخل المركز، وأعطى الإذن لإدارة المشروعات باستكمال أعمال التوسعة القائمة وفق المواصفات المعمول بها في مراكز الأورام.

ووقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية خلال الزيارة عقود عمل لأطباء أخصائي اورام، وتجهيز مصنع للأكسجين، وكل الاحتياجات المطلوبة من أجهزة ومعدات طبية لضمان تقديم خدمات طبية علاجية ذات جودة عالية لمستحقيها.