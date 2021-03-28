وزير الموارد المائية يبحث حلحلة مشكلة محطة التحلية بالمرج

اجتمع طارق عبد السلام مصطفى، وزير الموارد المائية، بوليد صلهوب عميد بلدية المرج وأنور كرفة.

وبحسب بيان صادر عن بلدية المرج، فإن الاجتماع تناول المشاكل التي تعانيها محطة أبو ترابة لتحلية المياه، ومن نقص شديد في المواد التشغيلية الضرورية واللازمة لعمليات التشغيل بالمحطة.

وتطرق الاجتماع، إلى النقص في قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية التي تتطلبها المحطة، ولم تتمكن الشركة من تنفيذ أعمال الصيانة منذ مدة طويلة بسبب عدم قدرة الشركة العامة لتحلية المياه على إجرائها، نتيجة لعدم صرف مستحقاتها المالية من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ، وكذلك الدعم المقرر لها من الميزانية العامة للدولة.

وأكد الوزير، على أن الوزارة ستعمل جاهدة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يعانون مشاكل في الإمداد المائي في كامل ربوع الوطن.