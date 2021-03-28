نائبة السفير الهولندي تبحث مع وزيرة العدل حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

التقت نائب السفير الهولندي لدي ليبيا قابرييل ميتز، بوزيرة العدل حليمة إبراهيم، اليوم الأحد لبحث العدالة الانتقالية والتعاون بين هولندا وليبيا.

وقالت ميتز في تغريدة لها نشرتها السفارة الهولندية: “فخورة جداً بلقاء معالي وزير العدل حليمة عبد ابراهيم، محادثة رائعة حول الأولويات المستقبلية عن تعاون هولندا و ليبيا، التزام قوي من كلا الجانبين بالعمل على تحقيق حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية”.

والأسبوع الماضى، استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح نائب سفير هولندا لدى ليبيا قابرييل ميتز، والوفد المرافق لها، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء بحث خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

وبحسب البيان، أعربت ميتز عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادهم العريقة في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي.