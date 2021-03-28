أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر المتوسط.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تمكن الزورق البحريP300 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، ليلة أمس السبت، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه 112 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وقال البيان إن المهاجرين كان بينهم 5 نساء وطفلان و3 أشخاص دون السن 18، وجدو بعرض البحر، حيث تم إنقاذهم ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة.

ولفت إلى تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة للاختصاص، بحضور رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس وحدة العلاقات بالإدارة.

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