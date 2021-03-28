وزيرة العدل تستقبل نائبة السفير الهولندي لدى ليبيا

استقبلت وزيرة العدل حليمة إبراهيم، صباح اليوم الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة بطرابلس، نائبة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا “قابرييلا ميتز”.

وتناول اللقاء استعراض التعاون القائم بين الدولة الليبية والمملكة الهولندية في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتماشى ويتناسب مع المعايير المحلية والدولية المعمول بها. كما تم مناقشة علاقات التعاون المشترك بشأن المصالحة الوطنية وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار برلين الحقوقي الذي تترأسه حاليا هولندا وسويسرا .

وأكدت وزيرة العدل على الاستمرار في التعاون بين الجانبين الليبي والهولندي فيما يخص معايير حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات القضائية، ودعم وتعزيز وتطوير بناء القدرات في مجال العدالة، كما أشارت إلى أن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولويات الوزارة للوصول بالبلاد لانتخابات نزيهة وشفافة.

من جانبها حرصت نائبة السفير الهولندي على التعاون للرفع من مستوى معايير حقوق الإنسان وتعزيز بناء القدرات والمساهمة في حلحلة وتذليل كافة العراقيل التي تعترض مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.