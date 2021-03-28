كوبيتش يلتقي مؤسسي حراك 24 ديسمبر ويرحب بمبادرتهم

عقد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبييش، اجتماعا مع مؤسسي حراك 24 ديسمبر، الذي يمثل مبادرة شعبية لضمان إجراء الانتخابات على النحو المحدد في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب المبعوث الخاص عن ترحيبه بالمبادرة، مشددا على أن البعثة ستبذل قصارى جهدها لضمان إجراء الانتخابات، موضحا أنها رؤية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والقادة السياسيين الليبيين، والأهم أنها إرادة الشعب، مبديا ارتياحه لهذه التحركات المدنية، وهي تحشد نشطاء المجتمع المدني والنساء والشباب للتوحد والاستعداد للانتخابات.

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