اختطاف الناشط الحقوقي “جمال عدس” من قلب طرابلس

اختطف مجهولون الناشط الحقوقي جمال عدس في ظروف غامضة، أمس السبت، في طرابلس، وحتى الآن لم يتم التعرف على هوية الخاطفين أو المكان الذي اقتيد إليه “عدس” .

وعرفت واقعة الاختطاف، تلك بعد أن فقد الاتصال كليا بـ”عدس” منذ الأمس، وكان أخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته قبل الساعة الواحدة ظهرا ، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا ”.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، عن اختفاء الناشط الحقوقي، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق، جمال عدس، في ظروف غامضة.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء عدس، وقالت في بيان صدر عنها، إن ”المعلومات الأولية أفادت بفقدان الاتصال بعدس (أمس) السبت ظهرا، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته قبل الساعة الواحدة ظهرا ، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا ”.

وحمَّلت اللجنة، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس، مسؤولية سلامة عدس، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل وفوري.