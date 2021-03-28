كوبيتش يناقش مع الناشطات الليبيات دور المرأة في الانتخابات المقبلة

اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أمس، بعدد من الناشطات والمحاميات وعضوات ملتقى الحوار السياسي المناصرات لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لمناقشة الدور الحاسم للمرأة الليبية في العملية السياسية، لا سيما في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المشاركات أهمية الالتزام بالرابع والعشرين من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات الوطنية، وضرورة تعزيز الحوار والحلول السلمية لحل جميع القضايا بين الليبيين، وضمان دور أفضل للمرأة الليبية في جهود بناء السلام.

أكد كوبيتش أن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يعملون عن كثب مع جميع السلطات والأطراف الليبية المعنية لضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

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