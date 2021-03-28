كتلتا المسار والوسط وبعض المستقلين يناقشون إصلاح أداء البرلمان

عقد بمقر ديوان مجلس النواب المؤقت بطرابلس، اجتماع ضم ممثلين عن كتلتي المسار والوسط النيابي، بحضور بعض النواب المستقلين، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وتوحيد الجهود بتكوين ائتلاف للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط.

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