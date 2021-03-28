كتلتا المسار والوسط وبعض المستقلين يناقشون إصلاح أداء البرلمان

عقد بمقر ديوان مجلس النواب المؤقت بطرابلس، اجتماع ضم ممثلين عن كتلتي المسار والوسط النيابي، بحضور بعض النواب المستقلين، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية، وتوحيد الجهود بتكوين ائتلاف للعمل المشترك خلال المرحلة القادمة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
نائب رئيس الحكومة يبحث مع المسؤولين في سبها عددا من الملفات
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
وزيرة الثقافة تناقش الرؤى المستقبلية في أول اجتماع لها بفريقها
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
كوبيتش يناقش مع الناشطات الليبيات دور المرأة في الانتخابات المقبلة
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مستشفى تاورغاء يعلن إصابة 9 من عناصره الطبية بفيروس كورونا
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك