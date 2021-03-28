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شباب سبها يناقشون الانتخابات المقبلة وإمكانية التواجد الشبابي فيها

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتعدد نقاشات شباب سبها حول الانتخابات المقبلة، ومدى قدرتهم على إيصال ممثلين عنهم من أجل ضمان مشاركة شبابية أكبر في الاستحقاق الانتخابي، خاصة مع بروز الكثير من الاحتياجات والمشاكل التي تواجه شباب المدينة، بعد سنوات من الحروب المحلية والاضطرابات التي عاشتها مدينتهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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