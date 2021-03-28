شباب سبها يناقشون الانتخابات المقبلة وإمكانية التواجد الشبابي فيها

تتعدد نقاشات شباب سبها حول الانتخابات المقبلة، ومدى قدرتهم على إيصال ممثلين عنهم من أجل ضمان مشاركة شبابية أكبر في الاستحقاق الانتخابي، خاصة مع بروز الكثير من الاحتياجات والمشاكل التي تواجه شباب المدينة، بعد سنوات من الحروب المحلية والاضطرابات التي عاشتها مدينتهم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
السيسي يؤكد لماكرون ضرورة إخلاء ليبيا من «المرتزقة»
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السيسي وماكرون يبحثان تطورات الملف الليبي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أهالي ودان يحتجون على استمرار تعليق الدراسة في بلدية الجفرة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
كتلتا المسار والوسط وبعض المستقلين يناقشون إصلاح أداء البرلمان
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك