حرس السواحل ينقذ 132 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية

تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ، من إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الافريقيةن كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية،أمس السبت.

وقال الجهاز في إيجاز صحفي اليوم الأحد، إنه تلقى نداء استغاثة وبناء عليه تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الاستغاثة حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه،وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وإجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم (132)، وهم 22 من باكستان، 43 اريتريا، 8 مصر،49 السودان، 2 تونس،1 سيرياليون، 1 غانا، 1 نيجيريا، و 5 إناث من إريتريا.