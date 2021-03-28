حرس السواحل ينقذ 132 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية

تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ، من إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الافريقيةن كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية،أمس السبت.
وقال الجهاز في إيجاز صحفي اليوم الأحد، إنه تلقى نداء استغاثة وبناء عليه تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الاستغاثة حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه،وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وإجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم (132)، وهم 22 من باكستان، 43 اريتريا، 8 مصر،49 السودان، 2 تونس،1 سيرياليون، 1 غانا، 1 نيجيريا، و 5 إناث من إريتريا.
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