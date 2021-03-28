حفتر يشدد على ضرورة تفكيك الميلشيات من ليبيا… إيران مستعدة للقيام بخطوات لتسهيل رفع العقوبات

التقى قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيتش، بمقر القيادة العامة للجيش بالرجمة ببنغازي شرق ليبيا.

وبحث الطرفان، سبل دعم قيادة الجيش للعملية السياسية حتى الوصول للانتخابات نهاية العام، كما بحثا ضرورة عمل حكومة الوحدة في كامل الأراضي الليبية، بحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية .

ونقل الموقع عن مصادر من بنغازي، أن اللقاء تناول أيضا بحث تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج المرتزقة من البلاد.

في هذا الصدد، قال المحامي والمحلل السياسي، محمد صالح جبريل، إن “اللجنة العسكرية المشتركة تعمل بشكل دؤوب لإيجاد حل حقيقي، يكفل تفكيك المليشيات المسلحة في ليبيا والتي تكثر في المنطقة الغربية”.

وأوضح أن “المليشيات متورطة في جلب المرتزقة ودعم المجموعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية”، مشددا على أنه “لا يمكن إيجاد حلول للأزمة الليبية أو الحديث عن تنمية طالما أن السلاح منتشر خارج سلطة الدولة”.

وعن استقبال قائد الجيش المشير خليفة حفتر للمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، ذكر جبريل أم كوبيش أكد أن الجيش “قوة نظامية تعمل بانضباطية عالية وهي جزء كبير من الحل”.

إيران تؤكد استعداده القيام بخطوات لتسهيل رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي.

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده مستعدة للقيام بخطوات لتسهيل رفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي.

جاء ذلك على هامش توقيع إيران والصين، مذكرة شراكة استراتيجية، تمتد 25 عاما، تشمل التعاون في مجال النفط والطاقة، المجالات العسكرية والأمنية، ومجالات اقتصادية أخرى.

وقال روحاني، إن التعاون مع الصين لتنفيذ الاتفاق النووي، وحث الدول الأوروبية على الالتزام بتعهداتها، من شأنهما أن يحدثا تغييرا في ظروف الاتفاق، على حد قوله.

في هذا السياق، قال أستاذ الفيزياء النووية والقانون الدولي، هادي دلّول، إن “الصين ربما تكون لها القرار والبادرة الأولى لعودة الأطراف للاتفاق النووي، خصوصا أن الأوروبيين ضعفاء في عملية اتخاذ القرار.

وأوضح أن الصين تعمل على تقوية هذا الإجراء بفتح التبادل التجاري وتخطي العقوبات الأمريكية بعقود مباشرة مع إيران، من أجل إعادة صياغة التفاهم النووي، بسياسة تطبيقه مرة أخرى كما كان في 2015″.

وعن استعداد طهران للقيام بخطوات لتسهيل رفع العقوبات المفروضة عليها، لفت إلى أن “الخطوات في هذا الأمر متعلقة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه وليس هناك طلبات إضافية، سوى تقديم ضمانات أن ما تم ارتكابه من قبل إدارة دونالد ترمب لن يتكرر.

واشنطن تؤكد أنها بصدد إعادة فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، أمام مجلس الأمن أن واشنطن سوف تعيد فتح قنوات اتصال دبلوماسية مع فلسطين كانت انقطعت في ظل إدارة دونالد ترامب السابقة.

وأضافت غرينفيلد أن “المشاركة الدبلوماسية تفترض أن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع الجانبين”، مؤكدة أن الهدف هو حشد الدعم لحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقالت غرينفيلد إلى أن “بايدن يقوم باستعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حسن مرهيج، إن العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والولايات المتحدة “ستبقى على حالها، إن لم يكن هناك خطوات جدية”، بخصوص القضايا الأساسية كحل الدولتين.

وأوضح أن إعادة فتح قنوات الاتصال بين الطرفين هو “نوع من المسكنات”، إذا لم يكن هناك أي خطة أو جدية في القضايا الأساسية، بما في ذلك حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “بسياساته الحالية وتحولاته نحو اليمن وقضايا أخرى، لم يأتي بجديد، واتضح أنه أصعب وأمكر من سابقه ترامب”.

تقديم: عبد الله حميد

إعداد: أيمن سنبل