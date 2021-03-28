أمن السواحل يُنقذ 112 مهاجرا في عرض البحر

قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إن الإدارة العامة لأمن السواحل تمكنت من إنقاذ 112 مهاجرا غير قانوني في عرض البحر.

وفي التفاصيل، أضافت الوزارة في بيان أن الزورق البحري “P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل تمكن ليل السبت، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير قانونيين على متنه 112 مهاجراً من جنسيات مختلفة من بينهم 5 نساء وطفلان و3 أشخاص دون سن ال 18، وجدوا في عرض البحر.

وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بحضور رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس وحدة العلاقات بالإدارة.

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