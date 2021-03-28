الحويج يبحث البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات

عقدت اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، اجتماعاها الأول اليوم الأحد، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة الوزارية محمد الحويج، ووزير المالية عضو اللجنة الوزارية خالد عبدالله، لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقش الحضور خلال الاجتماع عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.

وأكد رئيس اللجنة أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن ويجب ان يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.

وقال وزير المالية إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض وأضاف أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

وأضاف رئيس اللجنة أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.