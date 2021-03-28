>> السيسي وماكرون يتفقان السلطة الليبية الجديدة

>> السيسي وماكرون: ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، استعرض السيسي وماكرون آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصري الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية.

واتفق الرئيسان، على دفع كافة مسارات تسوية القضية الليبي عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

وشدد السيسي، على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان الصادر.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي، بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس المصري في حل الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون، حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.