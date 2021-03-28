الحويج: دراسة شاملة للوضع الاقتصادي قبل رفع دعم المحروقات

أكد رئيس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات، وزير الإقتصاد والتجارة، محمد الحويج أن اختيار البديل الأنسب لاستبدال الدعم يجري بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، وقال «يجب ان يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني».

وحسب وزارة المالية، عقدت اللجنة إجتماعاها الأول اليوم الأحد برئاسة الحويج، وعضوية خالد المبروك عبدالله وزير المالية ، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الإقتصادية، وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، و وكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين و الخبراء الإقتصاديين وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقشت اللجنة «عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات، والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها».

وقال وزير المالية: إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطنـ وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض. وأضاف: إن «الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات و تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية». وأشار رئيس اللجنة إلى أن «اجتماعات مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء».

ويوم الجمعة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم المادي به. ووفق بيان نشرته وزارة المالية، فإن اللجنة ستشكل برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

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