السعيدي يحذر من مهربي المحروقات والسوق السوداء للوقود

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الدولة الليبية في حال اختارت رفع الدعم عن المحروقات فستكون لذلك عواقب وخيمة على المواطنين الجنوبيين، الذين يشترونها الآن بضعف ثمنها من السوق السوداء.

مبينا أن موظفي قطاع النفط يعلمون بأن المهربين يتغذون على ما يرسل إليهم من المستودعات الموجودة غربي البلاد والمنطقة الوسطى، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

وحذر السعيدي من بقاء السوق السوداء حتى بعد رفع الدعم، داعيا السلطات الليبية والمختصين إلى ضرورة السرعة في توفير الوقود للمنطقة الجنوبية بسعر الدولة الرسمي، وهو 15 قرشا للتر الواحد.

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