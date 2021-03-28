شركة الكهرباء تعلن قطع التيار عن 9 مناطق غدا

نوهت الشركة العامة للكهرباء عن انقطاع تغذية التيار الكهربائي غدا عن 9 مناطق.

وقالت في بيان، الأحد، «سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محطة تحويل شكشوك جهد 11/66/220ك ف، وذلك لتأمين العمل غدا الاثنين الموافق من الساعة التاسعة صباحأ إلى الساعة 3مساء،

وأشارت إن انقطاع التيار «نظرًا لأعمال غسيل وتنظيف الشبكة الكهربائية بالمحطة»، مشيرة إلى أن المناطق التسع هي (شكشوك، وجادو، والزنتان، والرياينة، والعوينية، والغنايمة، والرجبان، والحوش، والحرابة).

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