ليبيا الان

إيطاليا مستعدة لدعم إدارة وتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعدادات مفوضية الانتخابات وجاهزيتها، كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس المفوضية عماد السايح والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في طرابلس مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان للمفوضية، فقد أبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده للمساهمة والدعم في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما ناقش مع السائح اتفاقية مشروع “بيبول” التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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