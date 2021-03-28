إيطاليا مستعدة لدعم إدارة وتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر

استعدادات مفوضية الانتخابات وجاهزيتها، كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس المفوضية عماد السايح والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم الأحد.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم في طرابلس مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان للمفوضية، فقد أبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده للمساهمة والدعم في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، كما ناقش مع السائح اتفاقية مشروع “بيبول” التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

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