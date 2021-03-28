عضو بديوان المحاسبة: ليبيا صرفت حوالي 30 مليار دينار على المحروقات بين 2012 و2015

قال عضو ديوان المحاسبة خالد حمزة، إن هناك حزمة مساؤي لاستمرار دعم الوقود، حيث تؤدي لاستنزاف موارد الدولة وغياب العدالة فى التوزيع فلو شخص لدية 6 أو7 سيارات سوف من دعم الوقود ، وهو ما يعد إسراف تبديد الموارد.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية له على قناة “تبادل” رصدتها”الساعة24″، الأجانب الذين يخدمون فى الورش مثل اللحام فهم يستفيدون من الكهرباء وهي مدعومة لازم تفرق بين الليبي والأجنبي، مضيفا، في مصر فاتورة الكهرباء لليبي بشكل مختلف، متابعا، فى تقرير ديوان المحاسبة فليبيا صرفت حوالي 30 مليار دينار على المحروقات بين 2012 و2015، وهي أرقام مهولة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة هي أزمة ثقة بين الحكومات والمواطن .