الحويج: رفع الدعم عن المحروقات سيتم بناء على دراسة شاملة

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أكد رئيس اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج أن اختيار البديل الأنسب لاستبدال الدعم يجري بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن.

وبحسب بيان وزارة المالية قال الحويج، “يجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني”.

جاء ذلك في أول اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة الحويج، وعضوية خالد المبروك عبدالله وزير المالية ، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصادية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط وعدد من المستشارين و الخبراء الاقتصاديين وذلك لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم.

وناقشت اللجنة عددا من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات، والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.

وقال الحويج،” إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطنـ وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض”، مشيرا إلى أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات و تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن اجتماعات مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

وكان قد قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، تشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم المادي به، وشكلت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.