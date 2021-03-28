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وزارة الداخلية تؤكد استعدادها لتأمين الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن استعداد الوزارة للمساهمة في تأمين الانتخابات المقبلة.

جاءت تصريحات العميد خالد خلال مخاطبته الدورة التدريبية الثانية في مجال الأمن الانتخابي التي انطلقت اليوم بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس بحضور عدد من المسؤولين والضباط وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية شريك أساسي في إنجاح العملية الانتخابية بالتعاون مع المفوضية الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت في برنامج تدريبي لأعضاء هيئة الشرطة والأمن للرفع من كفاءتهم في مجال تأمين الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق هذا الاستحقاق، داعيا إلى حشد الدعم وبذل كافة الجهود حتى يتم إنجاح هذا الاستحقاق.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الثانية ضمن سلسلة الدورات التدريبية في مجال الأمن الانتخابي والتي تستهدف أعضاء من كافة مديريات الأمن في المناطق وفروع الأجهزة والإدارات، وإعدادهم حتى يكونوا مدربين لتدريب أعضاء ومنتسبي المديريات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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