الترجمان: نعمل على تأمين المارة بالطريق الساحلي حتى إعلان افتتاحه

زعم عضو اللجنة الفرعية بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية، محمد الترجمان، أن دورنا تأمين الطريق الساحلي للمارة، أما الإعلان عن فتح الطريق الساحلي فهو اختصاص اللجنة 5+5 المشكلة من الطرفين” على حد زعمه.

وتابع الترجمان، في تصريحات صحفية، أن انطلاق المرحلة الثانية سيكون بعد الاجتماع المقبل للجنة 5+5، وسيتضمن خارطة عملنا للمرحلة الثانية، على حد تعبيره.

وتابع:” خلال المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقا، والتي نتوقع العثور خلالها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين”.

واستطرد:” بلغ عدد حوادث الإصابات في صفوف المدنيين فيما مضى 8 حوادث آخرها، أمس السبت “جنوب منطقة الستين” والذي تسبب في إصابة شخصين، ونفوق اثنين من الإبل” على حد تعبيره.