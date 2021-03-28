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الترجمان: نعمل على تأمين المارة بالطريق الساحلي حتى إعلان افتتاحه

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو اللجنة الفرعية بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية، محمد الترجمان، أن دورنا تأمين الطريق الساحلي للمارة، أما الإعلان عن فتح الطريق الساحلي فهو اختصاص اللجنة 5+5 المشكلة من الطرفين” على حد زعمه.

وتابع الترجمان، في تصريحات صحفية، أن انطلاق المرحلة الثانية سيكون بعد الاجتماع المقبل للجنة 5+5، وسيتضمن خارطة عملنا للمرحلة الثانية، على حد تعبيره.

وتابع:” خلال المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقا، والتي نتوقع العثور خلالها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين”.

واستطرد:” بلغ عدد حوادث الإصابات في صفوف المدنيين فيما مضى 8 حوادث آخرها، أمس السبت “جنوب منطقة الستين” والذي تسبب في إصابة شخصين، ونفوق اثنين من الإبل” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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