السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا تطورات الملف الليبي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات القضية الليبية.

السيسي جدد موقف بلاده الاستراتيجي الثابت حول ليبيا وجهودها في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، مؤكدا على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في الملف الليبي.

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